Скворцы массово погибли от алкогольного отравления

Причиной массовой гибели скворцов в Румынии стало алкогольное отравление, сообщает Газета.ру со ссылкой на санитарно-ветеринарное ведомство страны.

По словам специалистов ведомства, птицы наелись виноградных выжимок, оставшихся от производства вина на предприятии, расположенном в 260 км восточнее Бухареста. Когда были найдены сотни мертвых скворцов, специалисты предположили, что причиной их смерти стала очередная вспышка так называемого птичьего гриппа (H5N1), но после вскрытия в желудках мертвых птиц был обнаружен забродивший виноград. Это помогло экспертам определить истинную причину их гибели.

Массовая гибель птиц отмечена уже в шестой стране. Подобные случаи были зарегистрированы в США, Швеции, Италии, Турции и Канаде, где погибли несколько тысяч дроздов, голубей, сорок, ворон и других птиц. В тех случаях пока не удалось выяснить причину произошедшего.