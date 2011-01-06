Два американца выиграли джек-пот

Два американца выиграли 355 млн. долл. в розыгрыше лотереи Mega Millions.

Это один из самых крупных призов подобного рода в истории страны, передает РИА «Новости».

Розыгрыш лотереи проходил во вторник и, как выяснилось, джек-пот достанется счастливчику из штата Айдахо, который поделит его с не менее везучим жителем штата Вашингтон. Таким образом, каждый из рискнувших попытать удачу игроков получит по 177,5 млн. долларов.

Розыгрыш лотереи Mega Millions начинается с 12 млн. долл. и продолжается до появления выигрышного билета. Крупнейший лотерейный выигрыш в истории США был зафиксирован 6 марта 2007 года и составил 390 млн. долл. Его также пришлось разделить - заветные шесть цифр удалось отгадать двум игрокам. Вероятность выигрыша в лотерею Mega Millions, по оценкам самих организаторов, составляет один к 176 миллионам.