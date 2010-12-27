Водитель-пенсионер сбил насмерть двух пешеходов
Еще один - в больнице
В Херсонской области водитель-пенсионер сбил насмерть двух пешеходов и еще одного травмировал.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС в Херсонской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря в 19.15 в Белозерском районе.
63-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», двигаясь в сторону села Софиевка, не справился с управлением и совершил наезд на трех пешеходов.
В результате наезда 38-летний и 23-летний пешеходы от полученных травм погибли на месте ДТП. Третий 41-летний пострадавший доставлен в реанимационное отделение Белозерской больницы с травмами. Погибшие и пострадавший - жители Одесской области.
Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств трагедии.
Кроме того, в Черниговской области в поселке Репки и в селе Егоровка под колесами автомобилей погибли двое пешеходов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в обоих случаях водители скрылись с места происшествия.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению транспортных средств и личностей водителей.