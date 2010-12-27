84-летний основатель PlayBoy женится на 24-летней модели

Основатель и главный редактор журнала Playboy 84-летний Хью Хефнер объявил о помолвке с бывшей моделью журнала, 24-летней Кристал Харрис, сообщает Лента.ру со ссылкой на микроблог самого Хефнера в Twitter.

Хефнер написал, что подарил Харрис кольцо и та не смогла сдержать слез. Позже он уточнил, что кольцо символизирует именно помолвку, а не является лишь подарком на Рождество. По словам Хефнера, этот рождественский уикенд самый счастливый на его памяти.

Кристал Харрис изучала психологию в Университете Сан-Диего, в особняк Playboy попала в январе 2009 года, на разворот Playboy - в декабре того же года.

Для Хефнера это будет третья женитьба. В прошлом году он развелся с Кимберли Конрад, также бывшей моделью Playboy. В браке с ней он прожил девять лет. В 1950-х годах Хефнер был в течение 10 лет женат на своей подружке со времен колледжа Милдред Уилльямс.