Янукович: я законный дед

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет себя «дедом – полным кавалером», ведь уже имеет три внука.

Об этом Глава государства сказал сегодня в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».

Он рассказал, что в его семье «мечтают о том, чтобы почаще собираться всей семьей».

«И Новый год – это тот случай, который дает возможность это сделать. Часть семьи есть в Донецке, часть – Киеве. Скорее всего, сначала соберемся все вместе, потому что семья уже большая – законный дед, когда есть три внука. Это уже дед – полный кавалер», - шутя отметил В.ЯНУКОВИЧ.