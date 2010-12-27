Янукович: я законный дед
00:19, 27 декабря 2010Разное
3048 0
Часть семьи в Донецке, часть – Киеве
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет себя «дедом – полным кавалером», ведь уже имеет три внука.
Об этом Глава государства сказал сегодня в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».
Он рассказал, что в его семье «мечтают о том, чтобы почаще собираться всей семьей».
«И Новый год – это тот случай, который дает возможность это сделать. Часть семьи есть в Донецке, часть – Киеве. Скорее всего, сначала соберемся все вместе, потому что семья уже большая – законный дед, когда есть три внука. Это уже дед – полный кавалер», - шутя отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter