Автобусные перевозчики будут дотировать городской электротранспорт

В Харькове автобусные перевозчики будут дотировать городской электрический транспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Дотировать городской электрический транспорт будут предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров автобусами», - подчеркнул он.

«В каком виде, я вам пока еще не скажу, пусть мы сначала окончательно договоримся с ними. То есть, морально они уже согласны», - добавил М.ДОБКИН.

По его словам, перевозчики, которые обслуживают городские автобусные маршруты, также должны обновить подвижной состав.

Справка УНИАН. В Харькове в ходе оптимизации городских автобусных транспортных маршрутов и перевозок из 72 осталось 16 перевозчиков.