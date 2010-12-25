Рождественские продажи в Германии бьют рекорды

В Германии предрождественские закупки подарков достигли рекордного уровня.

Судя по всему, масштабы продаж превзойдут рекорд, установленный в 2005 году, сообщает Би-би-си со ссылкой на одного из руководителей Общегерманского объединения предприятий розничной торговли (HDE) Штефан Гент.

По его словам, в ноябре и декабре товарооборот, как ожидается, достигнет 77 млрд евро.

Самой большой популярностью у покупателей пользуются компьютерные и видеоигры.