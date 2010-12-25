Рождественские продажи в Германии бьют рекорды
03:10, 25 декабря 2010Разное
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Популярны компьютерные и видеоигры
В Германии предрождественские закупки подарков достигли рекордного уровня.
Судя по всему, масштабы продаж превзойдут рекорд, установленный в 2005 году, сообщает Би-би-си со ссылкой на одного из руководителей Общегерманского объединения предприятий розничной торговли (HDE) Штефан Гент.
По его словам, в ноябре и декабре товарооборот, как ожидается, достигнет 77 млрд евро.
Самой большой популярностью у покупателей пользуются компьютерные и видеоигры.
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