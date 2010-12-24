Пенсионный удар под дых Вооруженным Силам

То, о чем так долго говорили в Украине (кто – в кабинетах власти с томным придыханием в ожидании кредитов МВФ, а кто с ужасом, недоумением и ненавистью дома на кухнях и на работе в курилках) свершилось. Украину ждет «пенсионный ад».

Логику наших нынешних руководителей, решивших поднять пенсионный возраст, понять невозможно. Они кивают на Европу, - мол, там повышают. Это лицемерие и цинизм чистой воды. В странах ЕС люди живут в среднем 78 лет. А как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин в Украине, где их средняя продолжительность жизни – 62 года? На этот вопрос никто из команды Януковича-Азарова, трясущейся по западным кредитам, не отвечает. Ясно одно: это глубоко антинародная «реформа», если ее вообще можно считать реформой, поскольку тут куда уместнее слово «геноцид».

…Для Вооруженных Сил Украины пенсионные предложения команды Азарова имеют особую прелесть. Ведь совершенно ясно, что в случае принятия законопроекта о пенсионной реформе в его нынешнем виде украинская армия в обозримом будущем просто перестанет быть боеспособным вооруженным формированием, напрочь лишившись профессиональных кадров. В этом плане предложение в законопроекте служить военным минимум 25 лет, но получать пенсию лишь после 60 лет – тот удар поддых, который быстро доконает и без того перманентно деградирующие до сегодняшнего дня Вооруженные Силы Украины.

Начнем с того, что логику авторов законопроекта в отношении военнослужащих вообще понять невозможно, - предлагаются нововведения, представляющиеся просто дикими для любой цивилизованной страны. На всем пространстве СНГ, начиная с России, и далеко за его пределами, до США, военнослужащие имеют право на пенсию после 20 лет минимальной выслуги. Этот срок не высосан из пальца, - иначе он не был бы одинаков в десятках стран. Авторам законопроекта в своих уютных кабинетах, очевидно, не понять, что военная служба предусматривает несколько иное времяпрепровождение, нежели перебирание бумажек в тепле и уюте. Ненормированный рабочий день, колоссальные психологические и физические нагрузки, постоянный стресс (в Украине он в разы усиливается полным отсутствием приемлемых социальных условий для людей в погонах) приводит к тому, что после двух десятилетий службы редко какой военнослужащие не имеет хронических заболеваний. Срок жизни их, соответственно, тоже в большинстве своем недолгий.

Но увеличение минимального срока службы на 5 лет еще терпимо. Непонятно, другое – а именно, какими соображениями руководствовались авторы проекта, когда сочиняли предложение для военнослужащих после 25 лет добросовестной службы еще не менее 15 лет «бесплатно» ждать заслуженной пенсии. Такого на сегодня нет нигде в мире!

И ведь надо было придумать ограничить возраст, до которого можно служить, 55 годами. То есть при всех потугах минимум 5 лет уволившийся офицер гарантированно будет «бесплатно» ждать пенсии. Ну не бред сумасшедших?

Посмотрим на ситуацию изнутри. Среднестатистический военный – это человек, терпящий трудности и лишения службы за довольно скромное вознаграждение. При этом масса людей в погонах не имеют крыши над головой, т.е. из своего и без того небольшого денежного содержания должны львиную его часть выделять на то, чтобы снять жилье. На сегодня никаких льгот военные не имеют, потому единственное, что отличает украинского офицера от, например, получающего такую же (а то и большую) зарплату столичного грузчика – возможность раньше уйти на пенсию. И эту возможность у него забирают.

Главный вопрос: чем должен заниматься уволившийся после 25 лет честной службы офицер до получения пенсии? Чем он будет кормить себя и свою семью 15 лет? В массе случаев уволившиеся военные работают, но чаще всего это – не жадность или блажь, а стремление чем-то дополнить пенсию в 1200–1400 гривен. Согласимся, для человека, оставшегося на улице с семьей после увольнения из армии – это не такая большая сумма. Факт в том, что в возрасте после 43–45 лет найти работу с нормальной зарплатой весьма проблематично, тем более – с резюме, в котором предыдущее место одно – Вооруженные Силы.

Кстати, о резюме. Кто у нас возьмет на работу товарища, всю жизнь командовавшего, например, зенитно-ракетными или танковыми подразделениями, или БЧ-2 (ракетно-артиллерийской боевой частью) корабля? Кому и на какой должности на гражданке он с таким опытом работы нужен?

Такой момент. В Севастополе, где масса российских моряков с Черноморского флота РФ получают пенсию из украинского Пенсионного фонда, так ее и будут получать после 20-25 лет выслуги. А их украинские коллеги, служащие тут же - нет. Учитывая, что военнослужащие живут, как правило, недолго, Пенсионный фонд Украины будет работать на российских военнослужащих, а не собственных украинских.

Но и это не все. В городе уволившийся майор или подполковник, может быть, и переступит через свою офицерскую гордость и устроится грузчиком или охранником (опять таки, кому нужен охранник, под 50?), или, в крайнем случае, будет выживать, собирая пустые бутылки у вокзала. Но основная масса гарнизонов Вооруженных Сил расположены не в городах. Если человек получил за годы службы жилье (а чаще всего обеспечиваются квартирами военные как раз отдаленных гарнизонов, там строить дешевле), - где ему в военном городке вообще искать работу, даже если его специальность востребована на гражданке? Тут не иначе как остается на 15 лет переходить на подножный корм в прямом смысле этого слова.

Таким образом, имеем не особо оптимистичную картину. На сегодня одной из основных проблем Вооруженных Сил руководство Минобороны называет кадровую. Мотивации служить в украинской армии практически нет. Потому за год количество контрактников в ВСУ (и это с нашими планами в обозримом будущем отказаться от призыва!) увеличилось меньше, чем на 1 %. Офицеры бегут из армии, кто как может. Но кто сюда вообще пойдет служить, заведомо зная, что его ждет подобное жалкое будущее? Многих ли прельстит перспектива получить высшее военное образование, если гарантирован такой конец «служебной карьеры»?

С уверенностью можно сказать, что молодежь, которая все же решит поступать в военные вузы, изначально будет избирать специальности, которые гарантировано будут востребованы на гражданке – просто уже затем, чтобы иметь возможность найти работу после увольнения в запас в ожидании пенсии. Например, такими специальностями являются профессии военного юриста или финансиста. Но проблема в том, что армия не может состоять только из юристов. Ее боеспособность определяют как раз «боевые» специальности – командирские и узких военных специалистов. Которые после пенсионной реформы ни по какой логике не могут быть востребованными. А это означает только полный развал Вооруженных Сил, и ничего иного.

В то же время в армии в ближайшем будущем будут происходить нехорошие вещи. Масса старших офицеров будут держаться в войсках до последнего, стремясь прослужить как можно дольше (на гражданке же в ожидании пенсии заняться особо нечем). Таким образом, молодежь ко всему утратит какую-либо перспективу служебного роста – все «верхние» должности забьют старики. Вот так Вооруженные Силы очень скоро и превратятся в сборище подполковников и полковников с не лучшим здоровьем, в лучшем случае – сорокалетних капитанов. Боеспособным вооруженным формированием такую армию назвать будет невозможно.

…Подлость авторов нынешней пенсионной реформы по отношению к военным состоит в том, что последние имеют минимальную возможность адекватной реакции. Офицер или прапорщик – не частные предприниматели, они не могут просто так, не вступая в конфликт с законом, бросить все и поехать в Киев митинговать у зданий правительства, Администрации Президента и парламента. Но у армии и флота есть пусть не самый эффективный и не гарантированный, но все же совершенно законный способ высказать свое мнение – это офицерские собрания. Они имеют полное право обратиться и к Министру обороны Украины, и к Президенту Украины как Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины. Главное сегодня – не молчать.

К этому стоит вспомнить еще один момент. В конце ноября этого года директор Департамента кадровой политики МО Украины Сергей Трифонов заявил во время «горячей телефонной линии» в Киеве следующее (см. газета «Народная армия» №222 (4584) от 26 ноября 2010 года): на сегодняшний день вопросы об увеличении пенсионного возраста военнослужащих в Министерстве обороны Украины не рассматриваются. НО! Цитата: «…Если соответствующие предложения будут появляться, Департамент кадровой политики после проработки будет передавать их Общественному совету при Министерстве обороны Украины для последующего обсуждения офицерами в целом».

Здесь военным пообещали (целый руководитель Департамента Минобороны): все предложения по пенсионной реформе будут обсуждаться офицерами. Сегодня кто-нибудь спрашивает мнение людей в погонах? Офицеры, напомните же военному руководству его обещания! Лично я уверен, что голос людей в погонах будет услышан. Лишь бы этот голос вообще прорезался…

Дмитрий Тымчук, руководитель Центра военно-политических исследований