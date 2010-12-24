Шевроле врезался в дерево: четверо погибших

Во время дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли четыре человека, еще двое травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, сообщение о ДТП в пункт связи Каховского райотдела МЧС поступило вчера в 23.58.

Установлено, что легковой автомобиль “Шеврове Эпика” из-за превышения скорости выехал на встречную полосу, водитель не справился с управлением, выехал в кювет и столкнулся с деревом. Автомобиль двигался в направлении г. Каховки по трассе Новая Каховка - Каховка.

Вследствие ДТП погибли четыре человека: 21-летний житель села Подовка, 16-летний и 19-летний жители г. Таврийска, личность четвертого погибшего устанавливается.

Еще двое - 18-летнийн и 17-летний жители села Малокаховка получили травмы и ушибы.