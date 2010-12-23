ЦРУ создало спецгруппу по противодействию WikiLeaks

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальную группу по противодействию утечкам информации. Это подразделение займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией секретных документов на сайте WikiLeaks.

Главная задача экспертов - установить, как столь масштабная утечка информации повлияет на контакты и операции ведомства за рубежом, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на FoxNews.

Западные информагентства смакуют название спецгруппы: WikiLeaks Task Force, сокращенно WTF. Такая аббревиатура в английском языке имеет второе значение (What The Fuck), которое можно перевести "Что за фигня" или с помощью нецензурной лексики.