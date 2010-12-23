ЦРУ создало спецгруппу по противодействию WikiLeaks
08:19, 23 декабря 2010Разное
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"Что за фигня"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальную группу по противодействию утечкам информации. Это подразделение займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией секретных документов на сайте WikiLeaks.
Главная задача экспертов - установить, как столь масштабная утечка информации повлияет на контакты и операции ведомства за рубежом, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на FoxNews.
Западные информагентства смакуют название спецгруппы: WikiLeaks Task Force, сокращенно WTF. Такая аббревиатура в английском языке имеет второе значение (What The Fuck), которое можно перевести "Что за фигня" или с помощью нецензурной лексики.
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