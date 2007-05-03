Как регионалы подкупают избирателей

Мнение

А ведь действительно Евгений Кушнарев был говорящей головой Партии Регионов. Это особенно заметно стало сейчас, когда он ушел, в результате чего речи «бело-голубых» стали до обидного топорными. Когда видишь их лидеров в прямом эфире, складывается ощущение, что слушаешь заикающегося человека, за которого хочется досказать то или иное слово, а то и все предложение.

Но признаем: слова никогда не были самыми сильными аргументами регионалов. Как это ни парадоксально звучит, «бело-голубые» сильны своими делами. И, наверное, наиболее масштабное из дел – это организация политических «экскурсий» в Киев из регионов. Большинство киевлян почему-то до сих пор считает, что все это делается ради митингов и пикетов, однако мне кажется, что здесь другая цель.

Представьте: вы – житель Чернигова или Житомира. У вас небольшая зарплата или вы вообще не работаете, слоняясь целый день без дела по городу. Тут к вам подходят люди, сажают в автобус, везут в столицу. Вы весь день находитесь в Киеве, где общаетесь с себе подобными, что, правда, несколько затруднено из-за криков на Майдане, но вы не такой человек, чтобы сильно этим смутиться. Вечером вас в организованном порядке в полной сохранности отвозят обратно домой. При этом выдают сто (или сколько там?) гривен. Теперь вопрос: что вы подумаете о партии, организовавшей все это? Правильно, думать вы уже не будете, а просто проголосуете на выборах за нее, так как с ее действиями у вас связываются только положительные эмоции. Таким образом вы превращаетесь из представителя колеблющегося электората в сторонника ПР. К тому же вы уже, так или иначе, ходили под бело-голубыми полотнищами, что вас вольно или невольно делает соучастником организованных событий. Все это становится дополнительным аргументом при ваших колебаниях относительно голосования за ПРУ.

Конечно, дончане и так проголосуют за Партию Регионов, и поэтому все это, как уже сказано, касается в первую очередь жителей Житомирской и Черниговской областей, откуда часто привозят митингующих. Признаем, «бело-голубые» очень грамотно ведут свою еще не начавшуюся предвыборную кампания. Пока «оранжевые» красиво рассказывают об европейских ценностях и о юридических нюансах, касающихся разгона ВР, «бело-голубые» подпрягают работать на себя тысячи человек. Я же считаю, что таким образом осуществляется скрытый подкуп избирателей.

Андрей Каменский