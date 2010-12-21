Кого хоронили вместо президента Польши?

Брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского Ярослав публично усомнился в том, что в краковском замке Вавель похоронен действительно его брат, передает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

По словам бывшего главы польского правительства, спустя несколько часов после авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля он опознал останки брата по характерному шраму на плече. Однако тело, которое затем передали польской стороне российские власти, не было похоже на тело Леха Качиньского, заявил экс-премьер на пресс-конференции в Варшаве.

"Это был человек, совершенно не похожий на моего брата. Мне сказали, что это он", - цитирует агентство dpa слова лидера консервативной партии "Закон и справедливость".

Ярослав Качиньский сообщил также, что во время процедуры опознания в Смоленске рядом с останками Леха Качиньского лежали фрагменты тел, явно не принадлежавшие покойному президенту, поскольку тот "наверняка не был генералом и не носил генеральскую форму". "Однако законы в Польше таковы, что об этом нельзя говорить вслух", - подчеркнул экс-премьер.

Ярослав Качиньский добавил, что пока не решил, будет ли он добиваться проведения эксгумации останков брата.