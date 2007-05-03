Хочу работать в Секретариате Ющенко

Мнение

Ющенко уволил двух судей Конституционного суда: известную в последнее время на всю страну Сюзанну Станик и пока что не слишком популярного Валерия Пшеничного. Эти двое, понятное дело, с увольнением не согласны (а кто бы радовался?) и обратились за помощью и защитой к Святославу Пискуну, трижды генпрокурору, недавно восстановленному в должности лично Президентом после того, как суд признал незаконным подписанный этим же Президентом указ об увольнении все того же Пискуна. Во как!

Известный правдолюб всех времен и народов, регионал Василий Киселев уже успел послать уволенных судей… на абордаж теперь уже не принадлежащих им рабочих мест. В смысле, посоветовал ни много, ни мало, игнорировать указы Президента на предмет их увольнения. Интересно, если судьи согласятся с этой дикой идеей, на сколько дней хватит их физподготовки для прыжков через не самый низкий из возможных заборов – тот, что возле КС. С учетом того, что отныне, как минимум, половина пикетирующих здание не будет считать их вправе проникать за ограду.

По идее сейчас хуже всех должно быть Пискуну. С одной стороны он должен испытывать благодарность к Президенту после длительных хождений по судам и стремительного восстановления в должности. С другой, среди его многочисленных обязанностей отные появляется и необходимость доказать законность увольнения судей КС, то есть документально подтвердить, что они именно нарушили присягу. Либо открыто заявить, что ничего такого не было (по крайней мере, подтверждения информации СБУ найти не удалось), подставив тем самым своего благодетеля. Но это только по идее. Нынешнему генпрокурору не привыкать. Если помните, Пискун уже трижды «раскрывал» дело Гонгадзе, ни разу не назвав заказчика.

Лучше всех, безо всяких сомнений, - юристам Секретариата Президента. Вы указы-то видели? Уволить в связи с нарушением присяги. И все! Очевидно, по мнению президентских юристов, этого за глаза должно хватить. А кое-кому, между прочим, все это подписывать! Даже не потрудились указать, какой именно присяги. Наверное, судейской. Но мало ли кому, когда и на чем в свой жизни доводилось присягать Станик и Пшеничному…

Так и тянет вспомнить проведеную на стадионах юность: «Судью на мыло!» Только, помнится, мыла «судейское» в продаже до сих пор обнаружить не удавалось. Футбольные арбитры как-то выкручивались. Впрочем, какие наши годы! Может, еще и такое чудо увидеть сподобимся.

Не так давно примерно с такой же формулировкой «слетел» с должности губернатора Киевщины восстановленный по решению суда Евгений Жовтяк. Только в «его» указе было написано, мол, в связи с нарушением законов. Каких именно законов? Сие – тайна, мраком покрытая.

Это просто замечательно, что не самые низкооплачиваемые в стране люди, надо полагать, с не самыми непристижными дипломами (уж если они в Секретариате Президента работают) считают возможным писать подобные, с позволения сказать, бумажки. И почему, спрашивается, только ограниченный круг лиц имеет возможность получать зарплату за такую вот деятельность, исключительно по недоразумению именуемую работой. Ну чем я хуже?, - как говаривала незабвенная фрекен Бок.

О! Свиснем идею у классика?

Быть прокурором хорошо, а юристом – лучше.

Эх, в СП бы я пошел, пусть меня научат!

Вера Сорока