В Крыму разбился пятилетний мальчик

Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа дома в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, сообщение о несчастном случае поступило к спасателям вчера вечером.

«Установлено, что мать пошла в магазин, который находится на первом этаже дома, в это время ребенок открыл окно и выпал», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.