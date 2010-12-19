В Крыму разбился пятилетний мальчик

14:48, 19 декабря 2010
Разное
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Выпал из окна с 6-го этажа

Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа дома в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, сообщение о несчастном случае поступило к спасателям вчера вечером.

«Установлено, что мать пошла в магазин, который находится на первом этаже дома, в это время ребенок открыл окно и выпал», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

 

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