В Крыму разбился пятилетний мальчик
14:48, 19 декабря 2010Разное
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Выпал из окна с 6-го этажа
Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа дома в Ялте.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, сообщение о несчастном случае поступило к спасателям вчера вечером.
«Установлено, что мать пошла в магазин, который находится на первом этаже дома, в это время ребенок открыл окно и выпал», - говорится в пресс-релизе.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции.
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