Основателю WikiLeaks запретили выходить из дома в полночь

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выпущен на свободу после решения суда освободить его под залог.

Сегодня Высокий суд Англии подтвердил решение суда нижней инстанции от 14 декабря об освобождении 39-летнего журналиста, передает Би-би-си.

Д.Ассанжу придется внести в качестве залога 200 тыс. фунтов стерлингов. Эту сумму для него за два дня собрали сторонники.

Кроме того, ему придется проживать в конкретном месте - в особняке журналиста Воэна Смита, который пригласил Ассанжа остановиться в его семейном поместье в графстве Саффолк. Главе Wikileaks предписано сдать паспорт, каждый день отмечаться в полиции, а также не выходить из своего места жительства с 22:00 до 02:00 и с 10:00 до 16:00.