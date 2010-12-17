Основателю WikiLeaks запретили выходить из дома в полночь

00:55, 17 декабря 2010
Разное
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Ассанж выпущен под залог 

Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выпущен на свободу после решения суда освободить его под залог.

Сегодня Высокий суд Англии подтвердил решение суда нижней инстанции от 14 декабря об освобождении 39-летнего журналиста, передает Би-би-си.

Д.Ассанжу придется внести в качестве залога 200 тыс. фунтов стерлингов. Эту сумму для него за два дня собрали сторонники.

Кроме того, ему придется проживать в конкретном месте - в особняке журналиста Воэна Смита, который пригласил Ассанжа остановиться в его семейном поместье в графстве Саффолк. Главе Wikileaks предписано сдать паспорт, каждый день отмечаться в полиции, а также не выходить из своего места жительства с 22:00 до 02:00 и с 10:00 до 16:00.

 

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