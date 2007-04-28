Верните нам тротуары!

Реплика

Честно говоря, пришествие весны в последние годы меня радует все меньше и меньше. Скажете, старческое. Может быть, так оно и есть, однако, безусловно, к этому старческому домешиваются тротуары, передвигаться по которым стало практически невозможно. Во-первых, машины. Заметили, они как-то тихонько переместились с проезжей на прохожую часть. Это уже стало привычной картиной: по тротуару идут люди, а за ними ползут недовольные «иномарки», водители которых выискивают, куда бы пристроить своих четырехколесных друзей. Прохожим ничего не остается делать, как обходить машины. Ильф и Петров, авторы высказывания "Пешеходов надо любить", наверное, в гробах переворачиваются. Как же: авто уже ведут боевые действия на территории противника – пешехода.

Но будто этого мало. С приходом весны каждое уважающее себя кафе и ресторан пытаются оттяпать несколько метров прохожей части у граждан, устанавливая летнюю часть своего заведения. И вот сейчас они снова оживились: на всех тротуарах ведутся активные работы. Наверное, директора заведений руководствуются принципом: пешеход не трамвай, обойдет. Причем можно заметить, что с каждой весной кафе и рестораны отнимают все больше территории у прохожих.

Скажите, это законно? Если да, то существуют ли какие-то нормативы, ограничивающие захват тротуаров? Похоже, что нет. Если все же они существуют, значит, арендаторы должны платить за это деньги. Предлагаю часть этих средств отдать прохожим как компенсацию за трудности передвижения по городу. Что, денег не дадут? Хорошо, пусть мэрии городов хотя бы обнародуют цифры: сколько гривен они получают за аренду тротуаров. Просто интересно знать, во что обходится наше неудобство.

Не забудем, что ко всему этому беспределу добавляются так называемые «предприниматели в метро», которые заполонили собой все переходы и выходы из подземки, навязчиво предлагая нам свои товары. Что же касается столицы, передвижение по ней затрудняют тысячи митингующих. Раньше я всем говорил, что отдыхаю Киевом: пройдусь по городу полчаса, и усталости как не бывало. Но сегодня гулять по столице становится практически невозможно. На майские праздники, видимо, придется уезжать из города – просто не хочется здесь толкаться. Плохо только, что после выходных придется возвращаться, чтобы снова с трудом передвигаться по оккупированным тротуарам.

Андрей Каменский