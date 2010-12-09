Porshe, украденный в ФРГ, россиянин вез из Украины в Грузию

Сотрудники Гостаможслужбы Украины, осуществляя таможенный контроль в Ильичевском порту, изобличили гражданина России в перемещении через границу украденного в ФРГ автомобиля марки «Porshe Cayenne GTS».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, «правонарушение было обнаружено на территории таможенного поста «Ильичевск», где водитель, следовавший на автомобиле из Украины в Грузию, предъявил свой «Porshe» для таможенного оформления».

В итоге выяснилось, что «автомобиль зарегистрирован в Федеративной Республике Германия. Кроме того, законным владельцем транспортного средства, согласно доверенности, является гражданка Германии».

Специалисты также установили, что госномер и номер кузова на исследуемом автомобиле менялись, а свидетельство о регистрации транспортного средства, серийный номер по способу изготовления, размещению и наличию специальных средств защиты не отвечает предъявленному образцу бланка Германии.

Установлено, что похищенный в Германии автомобиль «Porshe Cayenne GTS» был перемещен на территорию Украины с территории Польши, его незаконно эксплуатировали, а впоследствии состоялась передача гражданину РФ, попытавшемуся вывезти авто в Грузию.

Ввиду ряда нарушений законности автомобиль «Porshe Cayenne GTS» сотрудниками таможенного поста «Ильичевск» изъят у гражданина РФ, составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно признакам ст. 352 Таможенного кодекса Украины.