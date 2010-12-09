В США появится сериал, навеянный разоблачением русских шпионов

На американском телеканале CBS в следующем сезоне может появиться телесериал, навеянный разоблачением летом этого года российских шпионов.

Как сообщает выходящая в Голливуде газета Variety, уже готовится пилотная серия телепроекта. Замысел сериала предполагает повествование о шпионах, которые полностью «слились» со своими соседями. Их образ жизни совершенно неотличим от рядовых граждан.

«Телепроекту придает налет сенсационности разоблачение российских шпионов летом этого года», - пишет газета.

CBS считается самым популярным в США телеканалом, замечает Газета.ру.