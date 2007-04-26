На СТО сгорели 8 легковых автомобилей

Сегодня в 1 часу ночи в Евпатории на территории станции технического обслуживания "Стройкомплекс" возник пожар, в результате которого огнем уничтожено оборудование и 8 частных легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 2.25 силами подразделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.