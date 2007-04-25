Кильчицкая показала татуировку на ноге (фото)

На пресс-конференцию в киевской мэрии заместитель Черновецкого Ирена Кильчицкая пришла на очень высоких каблуках. Однако наиболее интересным нюансом для фотографов стала татуировка в районе голени в форме божьей коровки – точнее двух маленьких "солнышек".

Существует несколько значений татуировки в виде "солнышка". Оно может быть символом солнца, а также предупреждать об опасности, подсказывать срок человеческой жизни.

С другой стороны, "солнышко" - это символ изменчивой натуры. Однако чаще всего такое тату выбивают к счастью. "Солнышко" – это также символ удачи.

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