Маршрутка не разминулась с трамваем: пострадали 14 человек

Во вторник в 8.10 в Николаеве столкнулись трамвай и маршрутное такси, в результате чего 4 человека (2 человека в тяжелом состоянии) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в ДТП пострадало 14 человек (водитель и 12 пассажиров маршрутного такси), из них 10 человек после медицинского осмотра отправлены на амбулаторное лечение.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем маршрутного такси. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Николаевской области.