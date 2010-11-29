Wikileaks: главная опора Каддафи – медсестра-украинка

Ливийский лидер Муаммар Каддафи редко отпускает от себя украинскую медсестру. Об этом свидетельствуют внутренние документы правительства США, которые опубликованы сайтом Wikileaks, сообщает Газета.ру со ссылкой на The New York Times.

По данным американских дипломатов, ее зовут Галина Колотницкая, она характеризуется как «умопомрачительная блондинка».

Каддафи, согласно документу, «очень полагается» на медсестру-украинку.