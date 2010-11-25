Почему в Украине в 20-х и 40-х годах был Голод?

«Ельцин, заставь хохлов накормить Москву!» Лозунг 90-х годов

УНИАН много писал о Голодоморе 30-х годов. Но я попробовал исследовать, почему был голод в 20-х годах? И почему был в 40-х? Первая мировая война прокатилась тяжелым тараном через Украину, фронты перепахали снарядами нашу землю. Люди были ограблены, хозяйства уничтожены, но голода, от которого погибали массово люди, во время войны все же не было. Почему же возник голод после нее?

Битвы Первой мировой войны не происходили на собственно российских землях, впрочем с захватом в России власти большевиками в городах европейской России наступил голод. В декабре 1917 года Совнарком РФССР под руководством В.Ленина «подсчитал», что в Украине есть 500 000 000 пудов «излишков зерна», это около 750 тысяч тонн. (Ленинский сборник, т. XVIII с.83)

Видите, у большевиков не было ни орбитальных спутников, ни Интернета, но в Петрограде за тысячу километров от Украины просветили наши амбары у каждого хозяина, взвесили и подсчитали наше зерно!

20 декабря 1917 года Ленин назначает Георгия Орджоникидзе чрезвычайным комиссаром «района Украина» (!?), который в январе и феврале 1918 года ездил в Харьков, Екатеринослава Кировоград, Одессу, Николаев, Херсон, Полтаву с продотрядами и руководил грабежом тех «излишков зерна» и отсылкой их в Россию. Товарищ комиссар должен был хорошо потрудиться, потому что 3 февраля 1918 года Ленин пишет ему: «От души благодарю за энергичные меры в продовольственном деле. Продолжайте, ради бога, всеми силами добывать продовольствие, организуйте спешно ссыпку хлеба, чтобы успеть наладить снабжение до бездорожья» (см: Ленин В.И., Сочинения, т.35).

А было за что благодарить «комиссара района Украина». Он приказал, чтобы в городах Харьковской области не делали запасов больше, чем на две недели.

В декабре 1917 года и январе 1918 года только в Изюмском уезде было реквизировано и отправлено в Россию 740 000 пудов зерна (около 1200 тонн). («Продовольственное дело» №34/1918).

23 января 1918 года нарком продовольствия сообщал Ленину, что из Полтавской области на 18 января отправлено в Петрограда 30 вагонов пшеницы, в Москву – 30 вагонов пшеничной и ржаной муки и по 20 вагонов – в Новгородскую, Смоленскую и Владимирскую губернии. 18 января 1918 года с Черниговщины отправлено в Петроград и на Западный фронт 140 вагонов сахара. С 18 февраля по 9 марта 1918 года только из Херсонской области в Россию вывезено 1090 вагонов хлеба.

Очень интересную статистику о вывозе хлеба из Украины в Россию находим в телеграфных сообщениях комиссара Харьковского железнодорожного узла: 19 февраля 1918 года отправлено 2 поезда; 20-го – 2 поезда; 21-го – 2 поезда; 22-го - 7 поездов; 23-го – 3 поезда; 24-го – 3 поезда; 26-го – 2 поезда в составе 75 вагонов; 28-го – 30 вагонов продовольственных грузов в Московскую, 50 вагонов – в Петроградскую и 154 вагона – в северные губернии. 1 марта 1918 года в северные губернии отправлено 40 вагонов, в Москву - 23 вагона муки, вагон круп и вагон консервов.

Все эти сведения я скопировал из открытых архивных документов России.

Этот перечень можно продолжить, но и представленные документы удостоверяют объем грабежа Украины большевиками. Понятно, что при необходимости одно государство помогает другому. Но это делается на основе межгосударственных соглашений и договоров. В данном случае такие соглашения должны были заключаться между РФСРР и УНР. Но этого не произошло. Московские большевики военной силой на территории другого государства УНР реквизировали продовольственные продукты – зерно, муку, сахар, крупы и прочее. Для реквизиции хлеба у крестьян большевики Ленина создали специальные военные отряды преимущественно из «рабочих и матросов» братской России. Первый такой «продотряд» отправился из Харькова уже 16 декабря 1917 года в район Сумщины. Вооруженные столкновения при реквизиции возникали на Донбассе и вокруг крупных промышленных городов.

Насильственное изъятие продовольствия в Украине большевиками быстро довело до введения в Украине карточной системы в городах. Сначала на человека, работающего физически, норма была полтора фунта хлеба, на всех других – по одному фунту (фунт приблизительно равен 400 г.). Так после двух месяцев отбора хлеба в Украине, где было «500 миллионов пудов хлебных излишков», начался голод. В двадцатые годы ХХ века Украина (УССР) вошла ограбленная, обворованная «старшим братом» и не только по хлеба, но и по сакральному имуществу. Согласно декретам Ленина от 1918 и 1922 годов о так называемой секуляризации и реквизиции церковного имущества, в Украине ограблено и продано за границу церковных ценностей на сумму восемь миллиардов долларов по тогдашнему курсу (см: Самохвалов В. КП(б)У в борьбе за восстановление народного хозяйства в 1921-1926 гг.). Немало вывезено его в Россию и до сих пор не возвращено. Предметы духовно-культурного, исторического тысячелетнего наследия, созданные гением нашего народа, были разграблены.

Таким образом, следует отметить, что создателем голода в Украине был Совнарком РФСРР во главе с Лениным. У Сталина был хороший учитель, он только усовершенствовал ленинскую систему и распространил действие на все территории, где проживали украинцы, – (посмотри на этнографическую карту расселения украинцев того времени, в том числе на пограничные уезды в южных областях РФ, Поволжья, Дона, Кубани, а также Казахстана, на так называемый Серый Клин). Отдельные исследователи голод в 1917–1922 годах назвали прелюдией Голодомора 1932-33 годов. Голодомор тридцатых годов ХХ в. широко исследован украинскими и зарубежными историками, поэтому в этой статье не обсуждается. Но при случае тем, кто отрицает Голодомор, нужно вспомнить одну цифру, которую привел сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили в разговоре с польскими офицерами - заключенными немецких концлагерей 1943 года в разговоре о трагедии Катыни. Он сказал: “Что вы кричите о каких-то 4 тысячах человек? В тридцатых годах в Украине от голода погибли три с половиной миллиона людей - и все молчат”. Как видим, даже сын Сталина был информирован о трагедии в Украине. А что подал «только» 3,5 миллионов жертв, это уже вопрос сталинской статистики. Здесь важно, что он утвердил, что Голодомор был! Этот разговор напечатали не так давно в польской газете “Политика”.

Голод в 1946-47 годах также еще не исследован полностью. Здесь я хотел бы вспомнить Никиту Хрущева, который на VIII пленуме ПОРП(б) в Варшаве, куда он прибыл без приглашения, в октябре 1956 года, отвечая партийному деятелю Польши Владиславу Гомулке, сказал:

«Я мог бы вручить вам, дорогой товарищ Гомулка, список лиц, ставших жертвой каннибализма в 1946–47 годах во время голода в Украине, а мы тем временем давали вам зерно, давали вам не его излишки, а отрывали его от живого тела нашего народа... В 1946–47 годах был голод в Украине, был каннибализм (спросите Ванду Василевскую), а мы поставляли вам зерно».

Нужно заметить, что голод в 1946–47 годах охватил собственно территории Украины, где сельское хозяйство было коллективизировано, где были колхозы и совхозы, созданные уже в 1939 году, что способствовало государству в ограблении крестьян. Очевидно СССР не «давал», а продавал Польше, и не только Польше, украинский хлеб на базе межгосударственного соглашения с 1946–1948 годов. Тогда Польше «дали» 300 (триста) тысяч тонн зерна.

Следствием всех голодов в Украине было уничтожение как численности так и этнофонда народа. Уничтожен был самый здоровый национальный этнофонд, самая здоровая часть нации, которой тогда было крестьянство. Следует признать, что до сих пор мы не смогли воспроизвести потерянный в годы голодов физически-моральный этнофонд народа.

Именно в этом я вижу корень лозунга, который поставил в эпиграф.

Степан Семенюк, бывший политический референт краевого провода ОУН, председатель политического отдела военной округ УПА, специально для УНИАН