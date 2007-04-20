Некрещёные младенцы больше не будут попадать в ад

Папа Римский Бенедикт XVI пересмотрел один из догматов римской католической церкви - он отменил концепцию существования так называемого "лимбо", то есть места в аду, куда попадают души некрещеных младенцев. "У нас много причин для надежды на спасение душ этих младенцев", - заявил представитель понтифика Луис Ладария.

Бенедикт XVI одобрил результаты исследования, проведенного Международной теологической комиссией. Согласно выводам экспертов, традиционная для римской католической церкви концепция "лимбо" слишком ограниченно отражает христианскую идею Спасения, передает Associated Press.