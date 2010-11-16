В Москве ограничено движение возле мечетей

Движение транспорта на некоторых улицах близ мечетей в центре Москвы будет ограничено с полуночи до полудня 16 ноября в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Отмечается, что планируется ограничить движение в районе Соборной мечети в Выползовом переулке, в районе спорткомплекса "Олимпийский".

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре.