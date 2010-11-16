В Москве ограничено движение возле мечетей
00:59, 16 ноября 2010Разное
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В связи с Курбан-Байрамом
Движение транспорта на некоторых улицах близ мечетей в центре Москвы будет ограничено с полуночи до полудня 16 ноября в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-Байрам.
Отмечается, что планируется ограничить движение в районе Соборной мечети в Выползовом переулке, в районе спорткомплекса "Олимпийский".
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из главных в мусульманском календаре.
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