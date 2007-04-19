Работникам Майдана – достойную зарплату и пенсию!

К величайшему сожалению, сегодня тяжкий труд работников Майдана еще не оценивается достойно их работодателями. Несмотря на то, что этих трудяг по тяжести, опасности выполняемой ими работы можно приравнять к металлургам или шахтерам, однако их заработная плата кое-где ниже чем зарплата среднего банковского служащего или ІТ-специалиста.

К тому же доходы тех работников, которые находятся на работе установленное законодательством время (принимают участие в митингах), и тех, которые работают сверхурочно (живут в палатках), существенно отличаются. Кроме того, значительную часть рабочего дня все они находятся на загазованных улицах, иногда при достаточно неблагоприятных погодных условиях, и, в соответствии с заявлениями ряда народных депутатов, очень вероятными являются производственные травмы. То, что труд работников Майдана вреден для здоровья, подтверждают и последние медицинские исследования. В частности, у них наблюдается целый ряд профессиональных заболеваний – патологическое увеличение печени, гастриты, а также различные психические расстройства. Медики говорят о высокой вероятности заболевания туберкулезом, поскольку среди приезжих больше всего представителей Донбасса, где наблюдается пандемия этой тяжелой болезни. Кстати, этим Майдан-2007 представляет опасность и для киевлян, которые много времени проводят в центре.

Именно в связи с вышеуказаными фактами сегодня крайне важно создать профсоюз работников майданов, возможно, в составе Федерации профсоюзов Украины. Необходимо предусмотреть бесплатное лечение работников Майдана, вывоза их и членов их семей на оздоровительный отдых, возможно, стажировку за рубежом. Наболевшим также является вопрос относительно начисления достойной пенсии для представителей этой нелегкой профессии, которая бы зависела как от стажа работы, так и от их профессии (флагодержатель, скандировщик лозунгов, столбостоятель первого, второго и третьего разряда).

Давайте помнить, что именно от этих людей зависит покой на наших улицах, мир и процветание в стране!

Андрей Гарасим, г. Киев