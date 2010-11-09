Министра транспорта Чехии лишили водительских прав

Муниципалитет города Нымбурк (Чехия) оштрафовал министра транспорта страны Вита Барту на пять тысяч чешских крон (порядка 300 долларов США) и лишил права вождения автомобиля на полгода, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешский телеканал Nova.

Оказалось, что Барта ездил на личном шикарном и дорогом автомобиле без действительных регистрационных номеров.

За данный проступок чешского министра могли лишить водительских прав на два года и оштрафовать на 10 тысяч крон.

Как отмечает телеканал, Барта стал первым в истории министром транспорта Чехии, которого за правонарушение лишили права водить машину.

"На полгода я лишен права водить автомобиль ", - признался сам Барта в интервью телеканалу Nova.

Министр транспорта Чехии сказал, что полностью согласен с решением муниципалитета в Нымбурке.

Барта пообещал, что до мая 2011 года будет ездить исключительно на служебной машине, а в выходные дни в роли водителя личного автомобиля будет его супруга.