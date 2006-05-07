В Луганск прибыли тысячи байкеров
13:07, 07 мая 2006Разное
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Дальше курс - на Россию
В Луганск на традиционный слет по случаю открытия сезона прибыло около тысячи байкеров из многих городов Украины, России и Беларуси.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам лидера клуба луганских байкеров «Ночные волки», нынешний слет посвящен Дню Победы. В программе - мотокросс, парад мотоциклов, традиционные конкурсы на лучшую экипировку, самый длинный пробег.
В воскресенье байкеры отправятся на Юг России: Ростов, Краснодар, Новороссийск.
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