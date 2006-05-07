В Луганск прибыли тысячи байкеров

В Луганск на традиционный слет по случаю открытия сезона прибыло около тысячи байкеров из многих городов Украины, России и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам лидера клуба луганских байкеров «Ночные волки», нынешний слет посвящен Дню Победы. В программе - мотокросс, парад мотоциклов, традиционные конкурсы на лучшую экипировку, самый длинный пробег.

В воскресенье байкеры отправятся на Юг России: Ростов, Краснодар, Новороссийск.