В Польше возвели самую большую статую Христа (фото)

В Польше завершилось возведение самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. В субботу в городе Свебодзин на границе с Германией при большом скоплении местных жителей был установлен последний элемент скульптуры - голова Христа с двухметровой короной.

Как сообщалось, высота монумента, включая корону, составляет 36 метров на 17-метровом холме. При этом высота Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро, который послужил прототипом статуи в Свебодзине, составляет 30 метров на 8-метровом пьедестале. Правда, бразильская статуя расположена над городом на 710-метровой горе Корковаду.

Фото Reuters