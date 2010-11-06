Вышел в свет сборник «Деятельность подполья ОУН на востоке Украины»

В Ивано-Франковске презентован сборник статей «Деятельность подполья ОУН на востоке Украины»

Презентация сборника, который издал в этом году в Днепропетровске Восточно-украинский исследовательский центр «Спадщина», прошла в Ивано-Франковском областном музее освободительной борьбы имени Степана Бандеры, сообщили УНИАН в дирекции музея.

На презентацию прибыли молодые историки Вячеслав ТРУШ, который изучает деятельность ОУН в Харьковской области, и Лесь ИСАЕВИЧ, который занимается исследованием слобожанского казачества и освободительного движения на Харьковщине. В сборнике рассказывается, в частности о «Подполье ОУН-УПА в Сумской области: детализация событий сквозь призму документов спецслужб». Доказано на основе документов существование минимум четырех окружных проводов ОУН: Сумского, Роменского, Глуховского и Конотопского, которые, в свою очередь, были разветвлены на районные проводы.

На презентации отмечалось, что этот сборник далеко не первое такое издание на востоке Украины. Только в Сумской области вышли «Книга пам’яті Сумської області», «Голодомор 1932-1933 років на Сумщині», «ОУН-УПА на Сумщині».

На презентации присутствовали воины УПА, представители национально-патриотических партий, общественность города. Авторы сборника доказали, что Организация украинских националистов существовала не только на территории Западной Украины, как об этом утвердждает коммунистическая пропаганда.