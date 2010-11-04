Более 20 человек арестованы за пропаганду неонацизма

Немецкая полиция арестовала более 20 человек по подозрению в распространении неонацистской идеологии с помощью ультраправой радиостанции, сообщает Би-би-си.

В полиции отмечают, что арест стал итогом рейдов по всей стране.

Сейчас прокуратура пытается установить, кто стоит за созданием радиостанции "Радио Сопротивления", которая транслировала программы, отражающие ультраправые и неонацистские взгляды.

Пропаганда неонацистских идей в Германии запрещена законом.