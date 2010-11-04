Более 20 человек арестованы за пропаганду неонацизма
02:14, 04 ноября 2010Разное
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Сообщение из Германии
Немецкая полиция арестовала более 20 человек по подозрению в распространении неонацистской идеологии с помощью ультраправой радиостанции, сообщает Би-би-си.
В полиции отмечают, что арест стал итогом рейдов по всей стране.
Сейчас прокуратура пытается установить, кто стоит за созданием радиостанции "Радио Сопротивления", которая транслировала программы, отражающие ультраправые и неонацистские взгляды.
Пропаганда неонацистских идей в Германии запрещена законом.
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