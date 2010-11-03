Легковушка врезалась в пассажирский автобус: 7 человек - в больнице

В Харькове в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21083» и автобуса «Рута» пострадали 7 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, водитель автомобиля проигнорировал знак «Уступить дорогу», в результате чего допустил столкновение с пассажирским автобусом.

В ДТП пострадали оба водителя и 5 пассажиров автобуса, среди которых мальчик 2008 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.