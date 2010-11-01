Mazda врезалась в Subaru та Daewoo: травмированы 8 человек

Вчера, 31 октября, в 17 часов, на 525-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля “Mazda”, двигаясь в направлении г. Чугуев, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями “Subaru-Forester” и “Daewoo-Sens”.

Как сообщает Департамент Госавтоинспекции МВД Украины, в результате автоаварии все водители и по двое пассажиров “Subaru” и “Daewoo”, а также пассажир автомашины “Mazdа” получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди травмированных - 11-летний ребенок.