Екатерина Ющенко: нельзя полагаться на одно лишь государство

Не только государство, но и общество должно делать все возможное для поддержки талантливой молодежи, чтобы дать ей возможность реализовать свои таланты и способности. На этом акцентировала председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, выступая 14 апреля на церемонии награждения победителей Всеукраинского молодежного конкурса «Новейший интеллект Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, это мероприятие состоялась в рамках Национального молодежного форума в помещении Культурно-художественного центра Киево-Могилянской академии.

«Не только государство, но и все украинское общество должно делать все возможное, чтобы поддерживать талантливых молодых людей, дать им возможность приобщиться к перестройке нашего государства путем реализации собственных талантов и способностей, – подчеркнула К.ЮЩЕНКО. – Мы должны понимать, что среди мирового сообщества Украина может занять достойное место только тогда, когда максимально использует и разовьет то, что щедро дал ей Бог – ум и интеллект нации».

К.ЮЩЕНКО выразила особенную благодарность всем участникам конкурса, их родителям и педагогам.

Перед участниками церемонии также выступили министр по делам семьи и молодежи Виктор КОРЖ, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, народный депутат Украины Наталия ПРОКОПОВИЧ, заместитель министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель министра образования на науки Василий ШИНКАРУК, президент Академии педагогических наук Василий КРЕМЕНЬ, директор проекта UCAN Барбара ФЕЛИТИ.

К.ЮЩЕНКО вручила победителям специальные призы от Международного благотворительного фонда «Украина 3000» – энциклопедическое издание «Лауреаты Нобелевской премии, 1901-2001 годы».

Всеукраинский молодежный конкурс «Новейший интеллект Украины» длился с ноября 2006 года по январь 2007 года. На конкурс были поданы почти 900 работ со всех областей Украины.