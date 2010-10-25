Власть в Украине могут узурпировать при соучастии международного сообщества

Украина собирается предпринять еще один шаг назад. В воскресенье, 31 октября 2010 граждане Украины будут принимать участие в, казалось бы, демократическом процессе избрания своих местных чиновников. Если не все люди по сути своей хорошие и высоко моральные, выборы могут быть омрачены широко распространенным мошенничеством, в результате чего „консолидация власти” будет совсем незнакома с демократией. Хуже того, эта узурпация власти будет совершена при соучастии международного общества.

По-видимому, вершиной политической безответственности в отношении демократии в Украине со стороны международного содружества можно считать события 8 февраля 2010-го - на следующий день после президентских выборов. Тогда состоялась пресс-конференция представителей разных европейских учреждений (в т.ч. Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи НАТО) и их консенсус заключался в том, что выборы были проведены в соответствии с демократическими нормами. Невысказанным на пресс-конференции было то, что этот вывод был сделан и закреплен, невзирая на тот факт, что международные наблюдатели от Миссии ОБСЕ все вместе посетили мизерные 7,7% избирательных участков, и что большинство из них не говорили ни по-украински, ни по-русски, полагаясь вместо этого на переводчиков.

Так президент Янукович вступил в должность и приступил к укреплению своей власти в нескольких направлениях, одним из которых было провозглашение местных выборов 31 октября 2010 года и обеспечение победы путем наполнения комиссий „своими людьми”, которые привели бы к наполнению урны голосами для „своих” .

По данным статистики, обнародованной оппозицией, нынешний состав всех территориальных комиссий таков: 2009 представителей от Партии регионов, 1954 представителя от Народной партии, 1943 представителя Коммунистической партии, и только 1380 - из "Батькивщины" и 1708 - от всех остальных. Таким образом, большинство имеет 66%, а оппозиция - 34%. Что касается должностных лиц в территориальных комиссиях, коалиция заняла 1028 позиций (68%) а оппозиция только 476 позиции (32%), и это - еще большее неравенство.

Интересный компонент этой очередной попытки консолидировать власть Виктора Януковича и его людей в том, что во время последних парламентских выборов 30 сентября 2007 года три избирательных фракции, которые составляют сегодня коалицию в ВРУ, получили только 43,72% от общего количества голосов, в то время как те, что сегодня составляют оппозицию, получили 44,86%. Остальные процентов распределились между избирательными фракциями, которым не удалось сломить необходимые 3%. Проценты, отображенные в избирательных комиссиях сегодня, не отображают результаты парламентских выборов 2007-го.

Над Виктором Януковичем иногда издеваются как над слишком интеллектуально слабым, чтобы служить в качестве Президента. Внезапно объект отечественных и международных легких шуток становится очень опасным, и де-факто угроза диктатуры становится уже реальной. Международное содружество сыграло важную роль в подъеме Януковича. Надеюсь, еще не слишком поздно.

Аскольд Лозинский