Mercedes, КамАЗ и МАЗ столкнулись на переезде: есть пострадавшие

В Полтавской области на регулируемом железнодорожном переезде перегона „Бурты-Крюков” водитель грузового автомобиля „Mercedes” в результате неисправности тормозов допустил столкновение с двумя грузовыми автомобилями “КАМАЗ” и „МАЗ”.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, автомобиль „КАМАЗ” от удара выехал на переезд и опрокинулся на железнодорожный путь „МАЗ” съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного приключения пострадало трое человек, из них один человек госпитализирован.

Габаритами грузового автомобиля было перекрыто движение по двум колеям, в результате чего было задержано движение трех грузовых и пригородного поездов на более чем 2 часа.