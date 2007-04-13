Mercedes, КамАЗ и МАЗ столкнулись на переезде: есть пострадавшие
09:23, 13 апреля 2007Разное
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Движение поездов было задержано на 2 часа
В Полтавской области на регулируемом железнодорожном переезде перегона „Бурты-Крюков” водитель грузового автомобиля „Mercedes” в результате неисправности тормозов допустил столкновение с двумя грузовыми автомобилями “КАМАЗ” и „МАЗ”.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, автомобиль „КАМАЗ” от удара выехал на переезд и опрокинулся на железнодорожный путь „МАЗ” съехал в кювет.
В результате дорожно-транспортного приключения пострадало трое человек, из них один человек госпитализирован.
Габаритами грузового автомобиля было перекрыто движение по двум колеям, в результате чего было задержано движение трех грузовых и пригородного поездов на более чем 2 часа.
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