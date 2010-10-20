В Днепропетровске джип насмерть сбил трех женщин прямо на «зебре»

Сегодня в Днепропетровске в результате ДТП погибли 3 человека.

Об этом сообщает ИА «Новый мост».

Трагедия случилась на рассвете. Жертвы аварии, по словам местных жителей, лежали на расстоянии более 100 м друг от друга, при этом труп одной из женщин – почти на пешеходном переходе. Виновник происшествия с места аварии скрылся.

Как стало известно агентству, неустановленный джип насмерть сбил 3-х женщин прямо на пешеходном переходе. Две женщины скончались сразу, одна была доставлена в реанимационное отделение больницы им. Мечникова. На момент публикации новости врачи подтвердили, что эта женщина также умерла.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и судмедэксперты. В настоящее время водитель автомобиля объявлен в розыск.