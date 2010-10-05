Покупка водительских прав должна стать уголовной статьей

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает ввести уголовную ответственность за покупку удостоверения водителя или талона техосмотра автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом заявил председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что ответственность должен нести не только продавец документов, но и покупатель.

«Это не просто подделка документов, это посягательство на жизнь граждан. Ведь неисправный автомобиль или неумелый водитель могут причинить вред жизни и здоровью человека», - объяснил М.БРОДСКИЙ.

По его словам, в настоящее время Госкомпредпринимательства совместно с Министерством внутренних дел работает над реорганизацией процедуры получения удостоверения водителя. Будут выдаваться права после сдачи соответствующих экзаменов в автошколах. Они же, как заведение образования, будут нести ответственность за качество подготовки водителей.

Технический осмотр автомобилей, по информации М.БРОДСКОГО, будет осуществляться на лицензированных станциях, выбрать которую каждый водитель сможет самостоятельно. Стоимость техосмотра будет четко регламентирована, а результаты проверки авто будут документироваться на видео с дальнейшим хранением.

«Мы ничего не выдумываем. Это мировая практика. Взяты лучшие аналоги в мире, чтобы техосмотр стал средством безопасности дорожного движения», - отметил председатель Госкомитета.