Картина, призывающая к убийству Путина, будет показана в Лувре

В выставке "Контрапункт: современное русское искусство", которая откроется 14 октября в парижском музее Лувр, будут участвовать все анонсированные художники и их произведения, в том числе картина Авдея Тер-Оганьяна, призывающая к посягательству на жизнь премьер-министра России Владимира Путина.

Об этом сообщило в пятницу, 1 октября, агентство AFP со ссылкой на руководство французского музея, пишет Deutsche Welle.

Ранее министерство культуры России заявило, что картины Тер-Оганьяна могут быть восприняты как призыв к насилию. В свою очередь известный галерист Марат Гельман сообщил интернет-порталу gzt.ru, что ему удалось убедить министерство снять цензуру и что подлинники четырех работ Авдея Тер-Оганьяна уже официально отправлены из Москвы в Париж.

На эпатажной работе Авдея Тер-Оганьяна, эмигрировавшего в Чехию в 1999 году, изображен черный прямоугольник на красном фоне, справа под ними маленькая белая точка, а внизу - текст: "Это произведение призывает к посягательству на жизнь государственного деятеля В.В. Путина в целях прекращения его государственной и политической деятельности".

Москва усмотрела в этом призыв к государственному перевороту и противилась показу картины, которая неоднократно выставлялась в России, за рубежом. В свою очередь музей пригрозил отменить выставку, запланированную в рамках Года России во Франции, если произведение Тер-Оганьяна не пустят в Лувр.