Решение КС: теперь мы в 1996-м, впереди 14 лет передела и социальных катаклизмов?

Когда глава Конституционного суда Анатолий Головин зачитывал решениеоб отмене политреформы, в его голосе слышалось приятное бумажное шуршание.

Если бы я была прямой родственницей членов КС, поставивших подпись под сегодняшним решением, я бы сменила фамилию. А если бы мои черты напоминали их черты, я бы сделала пластическую операцию.

В свое время будучи председателем СБУ, Валентин Наливайченко объявил, что судья КС Сюзанна Станик накануне решения КС о законности или незаконности президентского указа о досрочных выборах неожиданно получила две квартиры и земельные участки в Киеве и Ялте общей стоимостью 12 миллионов долларов. Заметим, 12 миллионов, если они имели место платили члену КС за то, чтобы он принял в общем-то законное решение. Представляете, какой должна быть сумма и где должна находится недвижимость, получаемая судьями за нынешнее решение.

Пока что мы ничего не узнаем, времена Наливайченко в СБУ прошли, теперь эта служба не за судьями КС следит, а гоняет историков по музеям.

Конечно, это только намеки и субъективные мнения. Но это мнение разделяют практически все журналисты, присутствовавшие в зале трансляций Конституционного суда. Мы не могли задать все эти вопросы и высказать все эти предположения господам в мантиях. Они дают на себя посмотреть только по телевизору. Они, наверное, заходят и уходят через черный ход. Они ничего не комментируют.

Наверное, они счастливы тем, что их недвижимость может находиться где-то рядом с недвижимостью их «жертводателей». И, наверное, у них мощная охрана… Может быть, охрана вместе с инъекциями для ботокса вошла в пакет договоренностей за то, чтобы признать закон четыре двойки неконституционным. А может, в случае невыполнения следует обещание «каленого железа»?

Вот полный список членов КС (ссылка) . Правда, среди всех этих макеевок оказалось два человека, у которых особое мнение насчет происходящего.

…Когда в пресс-зале КС кто-то из журналистов объявил, что во второй половине дня будет пресс-конференция министра юстиции Александра Лавриновича, - это было встречено дружным смехом.

«Решение КС теперь всегда будет объяснять Лавринович, – хихикали мои коллеги. – Больше некому. Это его прямая обязанность».

Бютовец Сергей Власенко, который присутствовал тут же, сказал, что в суде не было людей в мантиях. Там были люди в робах, выполняющие работу своего повелителя. Еще он сказал, что мы стали на 14 лет «моложе», и что сейчас 1996 год.

Если это правда, то впереди у нас четырнадцать лет передела собственности, безмолвия прессы, невыплаты зарплат бюджетникам, безграничной власти одного лица, (которое в отличие от Кучмы не имеет инстинкта государственника) и обслуживающих его клевретов. Добро пожаловать!

И это сделали судьи КС.

Маша Мищенко