Янукович присвоил Сивковичу звание "Заслуженный юрист"

За весомый личный вклад

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил вице-премьер-министру Украины Владимиру СИВКОВИЧУ почетное звание «Заслуженный юрист Украины». Текст соответствующего указа от 16 сентября размещен на официальном сайте главы государства. Как говорится в указе, высокое звание В.СИВКОВИЧУ присвоено за «весомый личный вклад в государственное строительство, формирование и обеспечение реализации государственной оборонной, безопасностной и правовой политики, высокое профессиональное мастерство”.

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