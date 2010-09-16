Янукович присвоил Сивковичу звание "Заслуженный юрист"
23:06, 16 сентября 2010Разное
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За весомый личный вклад
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил вице-премьер-министру Украины Владимиру СИВКОВИЧУ почетное звание «Заслуженный юрист Украины».
Текст соответствующего указа от 16 сентября размещен на официальном сайте главы государства.
Как говорится в указе, высокое звание В.СИВКОВИЧУ присвоено за «весомый личный вклад в государственное строительство, формирование и обеспечение реализации государственной оборонной, безопасностной и правовой политики, высокое профессиональное мастерство”.
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