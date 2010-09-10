Катерное сообщение "Керчь-Кавказ" прекратилось

Катерное сообщение "Керчь - порт Кавказ" прекратилось до апреля.

Как сообщает Керченский городской портал, работа катера "Диспетчер Крыштопа", осуществлявшего рейсы между Керчью и портом Кавказ, прекращена из-за его поломок. На днях катер совершил свой последний в этом сезоне рейс.

"Судно стало ломаться, и решили перевозки остановить, найти для этих целей другое судно", - сказали специалисты морского вокзала Керчи и добавили, что возобновление катерного сообщения обязательно произойдет в апреле следующего года, так как экономически это предприятие оправдывает себя.

Согласно проведенному опросу пассажиров, наиболее востребованными маршрутами стали бы рейсы на Анапу, сообщает портал.

Катерное пассажирское сообщение между Украиной и Россией было возобновлено в июле 2010 г. Рейсы осуществляет российское судно "Диспетчер Крыштопа", вмещающее до 70 пассажиров. Стоимость билета для взрослого пассажира - 75 грн.