Трое пострадавших во время взрыва в кафе находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших во время взрыва в ялтинском кафе „Динамо” находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 2 апреля в лечебном заведении остаются 13 пострадавших: 3 - в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в 17:15 1 апреля в Ялте, в кафе „Динамо”, на территории овощного рынка на улице Киевской, 24, в результате нарушения правил эксплуатации газового баллона произошел взрыв газа с последующим горением. В итоге пострадали 14 человек, которые с травмами и ожогами разных степеней тяжести были госпитализированы. В 18:30 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Взрывом и огнем повреждены кафе, магазин парфюмерий „Натали”, помещения овощного склада и склада кондитерских изделий, которые примыкали к кафе, - всего на площади около 140 м2.

Координацию аварийно-спасательных работ осуществляла опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

По уточненным данным, в результате взрыва на территории ялтинского кафе "Динамо" пострадали 16 человек, из них 13 человек госпитализированы в Ливадийскую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, пять человек, госпитализированных в больницу, являются жителями Азербайджана, трое - Турции, пять человек - жители Украины. В настоящее время трое гражданин Азербайджана, украинец и подданный Турции, находятся в тяжелом состоянии.

"Трое человек, среди которых и восьмилетний ребенок, получили легкие травмы и от госпитализации отказались", - сообщает МЧС Крыма.