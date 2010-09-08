На марше "За украинский футбол" поминали ментов, Москву и Суркиса (фото)
04:59, 08 сентября 2010Разное
3185 0
Как ни странно - без инцидентов
7 сентября через центр Киева прошла акция «За украинский футбол!». Колонна участников двинулась от стадиона «Динамо» им. В.Лобановского в направлении здания Федерации футбола Украины.
Движение колонны сопровождали бойцы спецподразделения «Беркут» и два фургона для перевозки арестованных, что не помешало протестующим зажечь дымовые шашки.
Участники акции протестовали против объединения футбольных чемпионатов Украины и России, против милицейского произвола на стадионах и засилия легионеров в украинских клубах.
Марш прошел организовано, без инцидентов.
Фото Андрея Скакодуба / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter