На марше "За украинский футбол" поминали ментов, Москву и Суркиса (фото)

04:59, 08 сентября 2010
Разное
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Как ни странно - без инцидентов

7 сентября  через центр Киева прошла акция «За украинский футбол!». Колонна участников двинулась от стадиона «Динамо» им. В.Лобановского в направлении здания Федерации футбола Украины.

Движение колонны сопровождали бойцы спецподразделения «Беркут» и два фургона для перевозки арестованных, что не помешало протестующим зажечь дымовые шашки.

Участники акции протестовали против объединения футбольных чемпионатов Украины и России, против милицейского произвола на стадионах и засилия легионеров в украинских клубах.

Марш прошел организовано, без инцидентов.

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН

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