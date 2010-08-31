Умер режиссер мультфильма "38 попугаев"

Сегодня в Москве на 83 году жизни скончался один из самых известных режиссеров анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев, сообщает сайт Animator.ru.

Выпускник свердловской школы киноактера, Уфимцев с 1963 года посвятил себя киностудии "Союзмультфильм", где снял около 40 анимационных картин.

Иван Уфимцев - создатель серии кукольных фильмов по сказкам Григория Остера с постоянными героями – Мартышкой, Слонёнком, Удавом и Попугаем. Среди других работ Ивана Уфимцева – «Осторожно, щука!», «Часы с кукушкой», «Ёжик плюс Черепаха», «Три лягушонка», «Лошарик».

Параллельно Уфимцев продолжал сниматься в кино как актер в фильмах "Дневные звёзды", "Следствие ведут знатоки", "Влюблён по собственному желанию", "Если верить Лопотухину", "Визит дамы" и др. Одна из самых эффектных работ Уфимцева - появление в образе Суворова в рекламе одного из банков ("...звезду Александру Васильевичу").

Последние годы Иван Васильевич тяжело болел, после инсульта не выходил из дома. Последние две недели находился в коме.