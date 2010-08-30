В Прилуках водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В г. Прилуки Черниговской области водитель ночью сбил пешехода и скрылся.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации, неустановленный автомобиль осуществил наезд на пешехода на перекрестке улиц Киевской и Казачьей.

Вследствие ДТП пешеход с травмами был доставлен в Прилукскую городскую больницу, где он скончался.