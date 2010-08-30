Католическая церковь признала давление на жертву педофила
01:58, 30 августа 2010Разное
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В бельгийские газеты попала стенограмма
Римская католическая церковь в Бельгии признала, что ее бывший глава пытался убедить мужчину, совращенного в детстве епископом, отложить предание этого факта огласке, сообщает Би-Би-Си.
Церковь подтвердила достоверность опубликованных в бельгийских газетах стенограмм встречи между кардиналом Годфридом Даннеелсом, епископом-педофилом Роже Вангелюве и жертвой совращения.
В стенограмме зафиксировано, что кардинал Даннеелс предлагал потерпевшему принять извинения или дождаться ухода епископа Вангелюве на пенсию и тогда уже выступать с разоблачениями.
Церковь отрицала, что кардинал когда-либо пытался скрыть скандал.
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