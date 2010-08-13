До завтрашнего утра изменено движение через Московскую площадь

В Киеве в связи с реконструкцией Московской площади с 22.00 13 августа до 12.00 14 августа будет изменен маршрут проезда через Московскую площадь.

Об этом говорится в полученном УНИАН сообщении Управления ГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Управление столичной Госавтоинспекции просит водителей неуклонно соблюдать требования регулировщиков движения и временных дорожных знаков.