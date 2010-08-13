До завтрашнего утра изменено движение через Московскую площадь
21:52, 13 августа 2010Разное
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В Киеве в связи с реконструкцией Московской площади с 22.00 13 августа до 12.00 14 августа будет изменен маршрут проезда через Московскую площадь.
Об этом говорится в полученном УНИАН сообщении Управления ГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Управление столичной Госавтоинспекции просит водителей неуклонно соблюдать требования регулировщиков движения и временных дорожных знаков.
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