Люди Шуфрича подняли автомобиль со дна реки: поиски водителя продолжаются
14:48, 25 марта 2007Разное
1080 0
Окна в машине разбиты
В реке Десна, возле села Новоселки Вышгородского района Киевской области, работники Киевского речного координационного аварийно-спасательного центра МЧС нашли и подняли из воды с помощью крана легковой автомобиль, который 19-го марта вместе с водителем упал в реку.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Окна в автомобиле разбиты, водитель еще не найден.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter