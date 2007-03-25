Люди Шуфрича подняли автомобиль со дна реки: поиски водителя продолжаются

В реке Десна, возле села Новоселки Вышгородского района Киевской области, работники Киевского речного координационного аварийно-спасательного центра МЧС нашли и подняли из воды с помощью крана легковой автомобиль, который 19-го марта вместе с водителем упал в реку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Окна в автомобиле разбиты, водитель еще не найден.