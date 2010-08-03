Путин: помощь пострадавшим от пожаров будут контролировать веб-камеры

В России строительство жилья для пострадавших в результате пожаров будет контролироваться с помощью веб-камер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на встрече с погорельцами в Московской области.

«Один из самых действенных видов контроля - это организация круглосуточного, в круглосуточном режиме, наблюдения за тем, что происходит на строительных площадках», - сказал В.ПУТИН.

«Поэтому сегодня дам соответствующие указания нашим ведомствам: на каждой - хочу это подчеркнуть: на каждой - значимой площадке установить камеры видеонаблюдения, которые будут работать круглосуточно и будут выведены три монитора (один - в Дом правительства, второй - ко мне домой, а третий монитор - в интернет, на сайт председателя правительства), чтобы любой гражданин мог зайти на этот сайт и посмотреть в режиме реального времени, как говорят он-лайн, включить и посмотреть, что делается в данный момент на площадке, как она выглядит, как идут работы», - подчеркнул он.

По информации губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА, в области сгорело 69 домов. Причем деревня Моховое в Луховицком районе Московской области сгорела полностью, добавил он. «Там ничего не осталось. Этот населенный пункт был целиком из муниципального жилья, то есть многоквартирные дома», - сказал Б.ГРОМОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 июля В.ПУТИН подчеркнул, что дома для людей, потерявших жилье из-за лесных пожаров в регионах РФ, должны быть построены до конца октября.

Борьба с лесными пожарами в России, которые охватили более 500 тысяч гектаров земли, длится с конца июля. По последним подсчетам, убытки от пожаров превысили 6,5 миллиарда рублей. На борьбу с огнем брошены военнослужащие, а также авиатехника.